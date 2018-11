Kulturtipp: Father John Misty in Wien

Hipster-Papst der ironischen Pointen: Father John Misty präsentiert sein neues Album „God’s Favorite Customer" am 15. November in der Arena in Wien.

Auf „God’s Favorite Customer“, dem vierten Misty-Album, tauscht der bärtige US-amerikanische Singer-Songwriter Josh Tillman alias Father John Misty den üppig orchestrierten Sound des letztjährigen Albums „Pure Comedy“ gegen bescheidenere Gitarrenklänge. Die zehn neuen Songs erzählen von einer schiefgelaufenen Liebe, den Enttäuschungen des Rockstarlebens, von zerbrochenen Freundschaften und dem großen Kater nach der Party.

Father John Misty - "Mr. Tillman" © Video: YouTube

Die Seele hat vielleicht ein paar Narben, der Wein ist ein wenig schal, die Liebe nicht mehr ganz so frisch. Father John Misty macht genau aus diesen Ingredienzien herzerschütternde Popmusik. Nicht umsonst ist der 37-Jährige der wahrscheinlich wichtigste Songwriter seiner Generation.

FATHER JOHN MISTY (us) + BEDOUINE (us), 15.11.2018, Arena Wien - Große Halle.