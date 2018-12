Ebow macht feministischen Battlerap der Stunde: Die Videopremiere zur Single "Schmeck mein Blut" gibt es exklusiv auf profil.at.

Verletzlichkeit und Stärke, Intimität und Faustschlag. Das BLUT, das man hier gern mit Großbuchstaben schreiben soll, steht bei Ebow für Weiblichkeit und Feminismus, für einen feministischen Battlerap-Track und die Kunst der Selbstermächtigung. Die Münchner Rapperin Ebru Düzgün alias Ebow (mit Zweitwohnsitz in Wien) macht seit ihrem Debüt „Komplexität“ politische Musik im besten Sinne.

In ihrer neuen Single „Schmeck mein Blut“ steht Ebow dafür ein, jegliche Scham abzulegen und all den Sexisten, den Alltagsrassisten und dem ganzen Patriachat eines vor den Latz zu knallen. Haters gonna hate. Lovers gonna love. Dafür muss natürlich auch die Musik passen. Ebow wandelt in „Schmeck mein Blut“ nicht nur zwischen politischem Rap und persönlichen Reflektionen, sondern hat für jede Stimmung auch den passenden Beat vorrätig.

Lesen Sie weiters:

Subtiler Hit: "Im Rausch der Zeit" von Hyäne Fischer

Warum der Song „Cordula Grün“ zum Sommerhit wurde.

Diese Woche in der unerhört-Playlist:

Jeff Tweedy: Warm

Hyäne Fischer: Im Rausch der Zeit

Funeral Chic: Superstition

Julia Holter: Aviary

Alien Hand Syndrome: Tales Of Waking (EP)

HVOB: Zinc (Song)

Lonnie Holley: MITH

Jens Friebe : Fuck Penetration

MOTSA: Colours (Song)

Fucked Up: Dose Your Dreams

Schmieds Puls: Don't Love Me Like That (Song)

Melt Downer: Alter (Song)

Christine and the Queens: 5 dollars (Song)

Andrea Fissore: Shadows Of The Moon (Song)

Thou: Transcending Dualities (Song)