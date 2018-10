Videopremiere: "Like Waves" von Black Palms Orchestra

Sie wurde genauso oft beschworen wie totgeschrieben: Die fiebrige Intensität des Rock’n’Roll. Mit der Single "Like Waves" knüpft das Black Palms Orchestra nun an Leidenschaftstäter wie The Kills, Yeah Yeah Yeahs oder The Jesus & Mary Chain an.

Dabei lässt das Wiener Bandprojekt rund um Christian Fuchs wieder einmal ewige Gegensätze aufeinanderprallen: Sonnenverbranntheit und Dunkelheit, Romantik und Rausch. Besonders wichtig sind aber musikalische Kollisionen. R’n’B Beats und Blues-Gitarren verschmelzen ebenso wie die raue Stimme von Gastsängerin Medina Rekic (von den Innsbrucker Szenestars White Miles) mit der von Christian Fuchs.

Diese Woche in der unerhört-Playlist:

