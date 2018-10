Warum die Regierung in Umfragen so stabil ist, was SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner jetzt tun muss, um in der Kanzlerfrage zu punkten und warum es manchmal gar nicht so schlecht ist, wenn sich nichts verändert, erklärt Meinungsforscher Peter Hajek.

