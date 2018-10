Rainer Nikowitz: Boulevard of Broken Dreams

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat gerade ein paar Probleme mit seiner Medienstrategie.

Ludwig: Jetzt gengan de Gfrieser von der „Krone“ und von „Heute“ auf mi los!

Häupl: Des wär an sich a Hinweis darauf, dass du irgendwas richtig gmacht hast. Aber des is ja in deinem Fall net so rasend wahrscheinlich.

Ludwig: Na, dann hilf ma halt! Was macherst du jetzt an meiner Stell?

Häupl: A Off-the-records-Hintergrundgespräch.

Ludwig: Wie schauert des aus?

Häupl: Zwa Verkehrte und a Bracholder.

Ludwig: Da haut ma eana jahrzehntelang des Inseratengeld in den Rachen – und dann des.

Häupl: Wieder amoi erweist si unser Medienstrategie als ausgesprochen tragfähig. Wir zahlen – und schreiben tan s’ für de andern.

Ludwig: Wie soll i denn ohne de „Krone“ de Wahl gwinnen?

Häupl: Des frag i mi a. Aber wurscht, ob mit oder ohne „Krone“.

Ludwig: Sehr witzig! Du weißt genau, wie wichtig de wird. Wir san die letzte Bastion!

Häupl: Grad deswegen bin i ja so euphorisch, dass oben auf dera Bastion du stehst.

Ludwig: I könnt … a klanes Katzerl aus der Alten Donau retten. Und a total zufälliger Zeuge schickt der „Krone“ des Exklusivfoto, wie i einehecht. An so was können de net vorbei.

Häupl: Wennst dabei nackert wärst, steigen de Chancen no mehr.

Ludwig: Oder was hat de „Krone“ no gern … I könnt de Wiener Grenzen strenger kontrollieren lassen.

Häupl: Is eh z’wenig Stau in der Früh.

Ludwig: A paar Asylanten nach Klosterneuburg abschieben.

Häupl: Am besten persönlich. Im Fiaker.

Ludwig: I könnt eana natürlich a no mehr Geld hinten eineschieben.

Häupl: Mir ham praktisch scho gwunna.