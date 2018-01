Rainer Nikowitz: Cher Amis

Der Besuch von Sebastian Kurz bei Emmanuel Macron war natürlich ein durchschlagender Erfolg.

Macron: … aber eines muss isch unbedingt nosch zur Sprasche bringän: Diese FPÖ mag isch über’aupt nischt!

Kurz: Äh …, ja.

Macron: Mehr ’aben Sie dazu nischt zu sagän?

Kurz: Wussten Sie eigentlich, dass wir beide gemeinsam genauso alt sind wie Trump allein?

Macron: Pardon?

Kurz: Das ist doch bemerkenswert, oder?

Macron: Die FPÖ ist mit diese Le Pen in eine Fraktion im Parlement européen! Das ist widerlisch!

Kurz: Und es haben uns auch alle Kommentatoren quer durch Europa verglichen: Beide sind jung. Macron siegt mit einer neuen Partei, Kurz auch.

Macron: Ihre Partei ist nouveau?

Kurz: Sie hat jetzt eine andere Farbe.

Macron: Und sonst?

Kurz: Hat sie eine andere Farbe.

Macron: Lassen Sie misch kurz nachdenkän … Wie sagt man auf Deutsch? Ah, oui: Nischt alläs, was ’inkt, ist ein Vergleisch!

Kurz: Ma, jetzt lassen S’ ma halt de Freud!

Macron: Pardon?

Kurz: Nicht so wichtig. Ich bin nicht hier, um über die FPÖ zu sprechen. Sondern über Europa.

Macron: Ge’ört das eine nischt irgendwie ausch zum anderen?

Kurz: Nein. Die FPÖ gehört nicht zu Europa.

Macron: Das ist eine sähr schöne Satz! Darf isch Sie damit zitieren?

Kurz: Mon Dieu!

Macron: Ah! Sie spreschän Français?

Kurz: Nur, wenn ma da Arsch auf Grundeis geht.

Macron: Pardon?

Kurz: Ach, nichts. Wollen wir nicht lieber darüber reden, wie wir Europa in den nächsten Jahren reformieren können?

Macron: Frisst diese Strasche eigentlisch manschmal kleine Babys zum Frühstück?

Kurz: Wenn des bei der Merkel genauso wird, bleib i daham.