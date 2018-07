Rainer Nikowitz: Ich – Einfach unverbesserlich

Die Liste Pilz ist nach wie vor ausschließlich dort, wo es ihr am besten gefällt: bei sich. Ganz bei sich.

Pilz: … also stell i hiemit den Antrag, dass die Abgeordnete Bißgurn aus dem Klub ausgeschlossen wird.

Peter: Bißgurn, gnihihi! Du bist sooo lustig!

Pilz: Wer würd des besser wissen als i?

Peter: Also guat: Einstimmig angenommen. Aber … sollt man net vielleicht do no die anderen fragen?

Pilz: Heißt unser Partei „Liste Pilz“ oder „Liste Die Anderen“?

Peter: Du hast recht.

Pilz: Wann net?

Peter: Jetzt wär’s aber Zeit, dass si unsere Arbeit a in den Umfragewerten niederschlagt.

Pilz: Na ja. Wir wern halt in den Medien viel zu wenig für unser konstruktives Auftreten gelobt.

Peter: Stimmt. Alles muss ma selber machen. Also: I find di super!

Pilz: I find mi a super. Und du schaust guat aus. Und zwar net nur für dei Alter.

Peter: Und ohne di würd des Parlament um so viel ärmer sein!

Pilz: Was i jeden Tag aufs Neue unter Beweis stell. Schad, dass mir zwa net no mehr san. Weil eigentlich sollten wir alle von unsere Listenmandate besetzen.

Peter: Dann wär a scho des nächste Etappenziel auf unserm Weg auf de Regierungsbank definiert: Wir müssen a no multiplere Persönlichkeit wern.

Pilz: Regierungsbank? Meinst echt?

Peter: Ma wird in vier Jahr net an uns vorbeikönnen.

Pilz: Und dann werd i endlich Innenminister.

Peter: Nix anderes hast verdient.

Pilz: Mach ma a Pressekonferenz zu dem Thema?

Peter: Brauch ma net. Des is nun wirklich jedem klar. Mach ma lieber was anderes: Schau ma uns unsern Nabel an.

Pilz: Du hast immer die besten Ideen!

Peter: Du a.