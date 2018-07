Rainer Nikowitz: Lei-Lei

Dass Kärnten ein nicht gänzlich unlustiges Land ist, weiß man ja spätestens seit dem Jörgl selig. Aber auch die dortige ÖVP hat’s drauf!

Kaiser: Also, mir samma uns einig? Unser Koalition is fertig ausverhondelt?

Bender: Ja. Olles kloa. De Koalition steht wia a Anser.

Kaiser: In de Sachfragen is für eich nix mehr offen? Olles geklärt?

Bender: Komplett. Olles zu unserer Zufriedenheit. Bis zum letzten Beistrich.

Kaiser: Und personell passt a olles? Ressortaufteilung? Köpfe?

Bender: I wissert nit, was ma da no anders machen kunnten. I glaub, mir hamma echt guat und konstruktiv verhondelt. Und wos liegt, dos pickt.

Kaiser: No dann. Dann gibt’s ja eigentlich wos zum Feiern.

Bender: Ma soll jo de Feste immer feiern, wia se follen! Warma kane Karntna, wann ma dos nit taten!

Kaiser: Dann tat i sogn, moch ma auf a Flascherle vom Guaten, ha?

Bender: Do sog i nit naa!

Kaiser: Oiso dann: Auf a guate Zusammenarbeit!

Bender: Ad multos annos, wia da Lateiner sogt! Prost!

Kaiser: Aaah!

Bender: Dos is a guates Tropferl!

Kaiser: Dos wüll i maana! Und jetzt werma glei schauen, dass ma schnöll an Termin zsammbringen für de Angelobung.

Bender: Sowieso. Je schnölla, desto bessa!

Auf wos soll ma denn no groß warten?

Kaiser: Fahr ma dann mitnaunda auffe auf Wean, ha? Warat a scheenes Zeichen.

Bender: Jo, warat’s.

Kaiser: No dann is jo olles kloa!

Bender: Ah so, a klitzeklane Klanigkeit hab i do no vergessen. Dos sollt i vielleicht oba do no erwähnen: Meine Leut ham mi abgschossen. I tritt zruck.

Kaiser: Was?! Und sunst geht’s eich guat?

Bender: Der Kurz sagt ja.