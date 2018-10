Rainer Nikowitz: Letzte Worte

Nach seinem Abschied aus dem Parlament ging Christian Kern noch einmal mit seinem Nachfolger auf ein Bie …, äh, stilles Wasser.

Kurz: Es tut mir sehr leid um Sie. Wirklich.

Kern: Das ist nett von Ihnen.

Kurz: Ich mein, bei Ihrer Nachfolgerin weiß ma ja net. Die könnt ja durchaus auch bei den nächsten Wahlen was dazugwinnen. Bei Ihnen hingegen war da keine Restunsicherheit mehr.

Kern: I hätt’s wissen müssen.

Kurz: Eh. Drum wär i ja an Ihrer Stell bei der Bahn geblieben. Andererseits, da wären Sie ja in der Zwischenzeit auch nimmer, weil wir Sie abgsagelt hätten.

Kern: I hab gmeint: I hätt wissen müssen, dass Sie mir a no nachtreten. Aber nach dem Wahlkampf, den Sie damals gegen mi gführt ham, wundert mi des nimmer.

Kurz: Des war ein fairer Wettstreit der Ideen!

Kern: Dass i net lach! Sie ham genau ein Thema ghabt!

Kurz: Und Sie? Keins!

Kern: Und dass Sie jetzt mit der blauen Bagage regieren … I hoff, Sie san recht stolz auf sich.

Kurz: Durchaus. Sehen Sie manchmal meine Beliebtheitswerte?

Kern: Is des alles, was Sie interessiert?

Kurz: Was gäb’s denn leicht sonst no?

Kern: Sie müssen no sehr viel lernen.

Kurz: Na ja, wie soll i sagen: I hab wenigstens no Zeit dazu. Was werden denn Sie jetzt machen? Gehen Sie a zu Siemens oder suchen Sie sich an richtigen Job?

Kern: I mach mir keine Sorgen.

Kurz: I scho. Am End finden Sie wirklich no was Gscheites. Der Teufel schlaft net.

Kern: Was hab i Ihnen eigentlich gmacht?

Kurz: Sie samma im Weg gstanden.

Kern: So rein von der Idee her würd i dort gern bleiben.

Kurz: Drum sag i ja: Es tut mir sehr leid um Sie. Wirklich.