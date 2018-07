Rainer Nikowitz: Reden ist Silber

Message Control? Nicht mit ihr! Beate Hartinger-Klein ist die spaßigste Ministerin des Kabinetts Kurz.

profil: Frau Minister, Sie meinten kürzlich angesichts der geplanten Kürzung der Mindestsicherung, man könne von 150 Euro im Monat leben. Wie soll sich das ausgehen?

Hartinger-Klein: Ich selbst habe das etwa während meines Studiums locker geschafft.

profil: Wie haben Sie das gemacht?

Hartinger-Klein: Meine Eltern haben alles bezahlt.

profil: Das war natürlich eine Spitzenidee von Ihnen.

Hartinger-Klein: Wer mich kennt, weiß, dass ich meistens Spitzenideen habe. Aber auch, wenn man nicht so erfindungsreich wie ich ist, geht das. Man muss nur auf unnötigen Luxus verzichten.

profil: Unnötigen Luxus wie …? Rauchen zum Beispiel?

Hartinger-Klein: Also so weit möchte ich auch wieder nicht gehen. Ich bin ja, wie Sie wissen, auch Gesundheitsministerin.

profil: Wer könnte das vergessen.

Hartinger-Klein: Weniger essen ist natürlich eine probate Möglichkeit. Die Leute sind eh alle viel zu blad.

profil: Aber um fünf Euro am Tag …

Hartinger-Klein: … kriegt man zwei Kilo Erdäpfel. Das wird doch wohl reichen?

profil: Was ist mit Kleidung?

Hartinger-Klein: Es ist doch eh so heiß.

profil: Zahnpasta?

Hartinger-Klein: Mein Opa hat sich zeitlebens die Zähne nur mit einem rauhen Handtuch geputzt. Und der hatte ein Gebiss wie ein Polizeipferd vom Kickl.

profil: Kultur? Ab und zu ein Buch?

Hartinger-Klein: Ich bitt Sie! Lesen bildet. Das kann diese Regierung nicht brauchen.

profil: Ich seh schon …

Hartinger-Klein: … dass Sie mir nicht ankommen, was?

profil: Dann geht’s mir wie dem Kurz.