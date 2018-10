Rainer Nikowitz: Rotlauf

Die SPÖ lässt derzeit in Ermangelung anderer lohnender Aufgaben keinen Grund zum Streiten aus. Jetzt sind wieder die Kärntner bös – wegen der EU-Kandidatenliste.

Kaiser: Dos is jetzt also der Dank oder wie?

Rendi-Wagner: Der Dank wofür?

Kaiser: Dafür, dass i dir den Parteivorsitz gschenkt hab.

Rendi-Wagner: Gschenkt? Ihr Provinzfürsten wart’s do alle miteinand zu feig, euren gmiatlichen Schrebergarten aufzugeben und nach Wien zu gehen. So schaut’s doch aus!

Kaiser: Provinzfürsten? Schrebergarten? Wie bitte??

Rendi-Wagner: Gemma vielleicht einen Schritt zurück: Worüber regst di denn eigentlich so auf?

Kaiser: Darüber, dass du den Kärntner Provinzler afoch auf Platz neun verräumt hast. An unwählbare Stell.

Rendi-Wagner: I versteh ja, dass du deinen Sohn lieber weiter vorn sehen tätst, aber …

Kaiser: Dos hat überhaupt nix damit z’tuan, dass dos mei Sohn is!

Rendi-Wagner: Na. Woher denn.

Kaiser: Da geht’s anzig und allan um die Wertschätzung gegenüber der stärksten Landesorganisation der SPÖ!

Rendi-Wagner: Wieso twittert dei Bua denn a so an Bledsinn? „Nazion“ … Is do klar, was die „Krone“ aus so was macht!

Kaiser: Fürcht ma uns jetzt vor der „Krone“ oder wie?

Rendi-Wagner: War des jemals anders?

Kaiser: I siech scho, i hätt den Job do selber machen sollen.

Rendi-Wagner: Okay. I muss des mit dem „Provinzfürsten“ korrigieren.

Kaiser: No, wenigstens was.

Rendi-Wagner: Und zwar auf „gönnerhafter Provinzfürst“. Wurscht ob der Doskozil, der Ludwig oder du. Ihr seid’s alle gleich.

Kaiser: Und du scheinst zu glauben, du bist gleicher.

Rendi-Wagner: Net?

Kaiser: Wennst so weiter tuast: net lang.