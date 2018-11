Rainer Nikowitz: Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?

Die SPÖ war beim Parteitag in Wels intensiv auf der Suche nach etwas, das sie verloren hat: sich selbst.

Rendi-Wagner: … und darum, Freunde, müssen wir jetzt endlich die Frage beantworten: Was woll ma eigentlich?

Ludwig: Für mi persönlich is des klar: Ich will so bleiben, wie ich bin.

Drozda: Wart amoi … War des net a Werbespruch? Aber für was schnell?

Ludwig: Ja! Für Light-Produkte. Guat, oder?

Rendi-Wagner: Light-Produkte. Aha.

Ludwig: Genau so will i nämlich sein: a Sozialdemokrat light.

Drozda: Also quasi ana, dem ma’s net anmerkt? Na bravo.

Ludwig: Na ja, wie soll i sagen: Andere verwenden zu dem Zweck halt a fette Uhr.

Drozda: Pfah is des tief! Ka Wunder bei wem, der bei de Blauen kane Berührungsängste hat.

Doskozil: Was gehst jetzt auf mi los? Mir is dei Uhr wurscht.

Rendi-Wagner: Das Nein zur FPÖ bleibt unter mir selbstverständlich aufrecht. Und net nur des: Es wird auch in den Bundesländern gelten.

Ludwig: Du willst mir derzählen, mit wem i a Koalition machen derf? Des schau i mir oba an, erste Reihe fußfrei.

Rendi-Wagner: Wer weiß, ob du bei der Wahl überhaupt Erster wirst, als Sozi light.

Ludwig: I hab wenigstens a realistische Chance. Des kennan net alle in diesem Raum von sich behaupten.

Doskozil: Jetzt gehst du a no auf mi los?

Rendi-Wagner: I schätz amoi, er meint mi. So viel zum Rückhalt, den die neue Vorsitzende genießt.

Drozda: Light is a Bledsinn. Wir brauchen ganz im Gegenteil a Re-Ideologisierung!

Ludwig: Genau. Und wir nennen’s die „Patek-Philippe-Offensive“!

Rendi-Wagner: Kann ma eigentlich zrucktreten, bevor ma gwählt is?