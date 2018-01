Wer Sebastian Kurz für einen Goldjungen hält, kann ihn nun auch käuflich erwerben.

Ein privater Anbieter vertreibt seit Neuestem Silbermünzen mit Kurz' Konterfei -"zu Ehren des neuen Bundeskanzlers" und "streng limitiert auf 5000 Stück", wie es in einer Werbeanzeige heißt.

Kosten pro Münze: "Nur 14,95 Euro statt regulär 44,90 Euro". Die pseudo-edle Kurz-Devotionale beschäftigt nun auch den Nationalrat. In einer parlamentarischen Anfrage begehrt der SPÖ-Abgeordnete Hannes Jarolim in Faschingslaune Auskunft darüber, ob Kurz der Verwendung seines "Abbilds im Rahmen der Verehrungsprägung dieser Münze" zugestimmt habe; warum der abgebildete Bundesadler ohne Hammer, Sichel und gesprengte Ketten auskommen müsse; und ob auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache demnächst auf einer Münze verewigt werde. Insgesamt, so Jarolim heiter-beschwingt, weise die Abbildung des jungen Kanzlers "frappante Ähnlichkeiten" mit Darstellungen von Kaiserin Sisi auf.