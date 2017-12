Diese Woche im profil – Unsere Empfehlungen

Die Liste Pilz auf Selbstfindungstrip, die Geheimnisse des Regenwaldes in Costa Rica und Schriftsteller Martin Pollack im Interview.

Wie viele Facetten das Thema Migration hat, wurde MARTIN STAUDINGER bei seinen Recherchen zur aktuellen Titelgeschichte bereits auf der Anreise zum EU-Afrika-Gipfel in Côte d’Ivoire vor Augen geführt. Im Flugzeug saß er neben einer jungen Frau, die ihm erzählte, dass sie gerade ihre dritte Auswanderung vorbereite. Die erste hatte sie von Kamerun in die USA geführt, die zweite aus den USA nach Frankreich, wo sie inzwischen eine Internet-TV-Show produziert – nun plant sie, nach Afrika zurückzukehren. Staudinger staunte nicht schlecht, als er seine Gesprächspartnerin wenig später auf dem Gipfel wiedertraf, wo sie eine Abendgala für jene Staats- und Regierungschefs moderierte, die in Abidjan über die Zukunft der Migration sprachen. Einen anderen Aspekt des Phänomens fingen die profil-Mitarbeiter ANNA ROXVALL und JOHAN PERSSON nicht weit vom Schauplatz des Politikertreffens ein: Sie sprachen mit einem jungen Mann aus Côte d’Ivoire, der beim Versuch, nach Europa zu flüchten, in Libyen gefangen genommen und gefoltert worden war. Komplettiert wird der große Afrika-Schwerpunkt in dieser Ausgabe durch Beiträge von JOHANNES DIETERICH, ALICIA PRAGER, ROBERT TREICHLER und CHRISTOPH ZOTTER.

Christian Rainer: Mit Demokratie gegen die Demokratie

Leitartikel. Österreich braucht keine Volksabstimmungen, die von einem winzigen Teil der Bevölkerung erzwungen werden. Oder von der FPÖ.

Plötzlich Parlament

Die Liste Pilz schaffte es quasi als One-Man-Show in den Nationalrat. Nun steht sie ohne ihren Namensgeber da und muss an allen Fronten improvisieren.

Mit harter Hand

Die schwarz-blauen Koalitionsverhandlungen gehen ins Finale. Im Wahlkampf versprach Sebastian Kurz „Neues“ und Heinz-Christian Strache mehr „Fairness“. Für Flüchtlinge, Arbeitslose und Schüler wird das Leben ungemütlicher.

Der Pfad des Jaguars

Vor 25 Jahren retteten Österreicher ein Stück bedrohten Regenwaldes in Costa Rica. Seit damals erforschen Wissenschafter eine fantastische Tier- und Pflanzenwelt, die immer mehr ihrer Geheimnisse preisgibt – und heute Biologie und Pharmazie bereichert.

„Natürlich denkt man: Scheiße, warum ich?“

Der Übersetzer und Schriftsteller Martin Pollack über seine Krebsdiagnose, Europas Spaltung und Österreichs drohende Unterwanderung durch Burschenschaften.