Diese Woche im profil – Unsere Empfehlungen

Eva Linsinger warnt vor der "Selbstentwertung von Politikern", der Streit EU gegen Italien spitzt sich zu und eine Serie von Briefbomben schockt die USA (Bild).

„Männer sind so verletzlich / Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich“, sang Herbert Grönemeyer anno 1984, also vor einer halben Ewigkeit. Damals konnte man sich mit einer Prise Selbstironie noch vergleichsweise lässig – und ungestraft – aus der Affäre ziehen. Doch die Zeiten haben sich dramatisch geändert: Der Mann steht im Fokus der allgemeinen Aufmerksamkeit, und sie ist keineswegs geeignet, seiner bekanntermaßen unstillbaren Eitelkeit zu schmeicheln. Im komplexen Koordinatensystem der Geschlechter kommt ihm sein angestammtes Selbstbewusstsein zusehends abhanden. „Nicht erst seit dem #MeToo-Diskurs zeigt sich, dass Männer in eine tiefe Identitätskrise geschlittert sind“, schreibt ANGELIKA HAGER in der aktuellen Titelgeschichte, einem handlichen Konzentrat ihres neuen Buches „Kerls! Eine Safari durch die männliche Psyche“, das diese Woche im Verlag Kremayr & Scheriau erscheint.

Eva Linsinger: Gönnt euch etwas!

Leitartikel. Nulllohnrunden, Billigschreibtische, Economy-Flüge: In der Politik darf es immer noch weniger sein. Das führt zu nichts – außer zu plumpen Neiddebatten.

Arbeiten – und sonst?

Alle zehn Jahre untersuchen Forscher das Wertegefüge der Bevölkerung. Im zweiten Teil der profil-Serie geht es um Geldverdienen und Familie, Freunde und Freizeit.

Ärger im Paradies

Weniger Mindestsicherung, längere Arbeitszeit, Kahlschlag im Gesundheitswesen: Hat die Regierung wirklich nur vor, die Armen und Bedürftigen zu schikanieren, wie Kritiker beklagen? Oder braucht der Sozialstaat ganz dringend ein paar Reformen?

Römische Rundumschläge

EU gegen Italien: Einmal mehr eskaliert in der Eurozone ein Budgetstreit. Droht eine neue – vielleicht noch schlimmere – Griechenlandkrise? Eine Einschätzung in vier Thesen.

Brieffeindschaft

Kurz vor den US-Kongress-Wahlen schreckt eine Serie von Briefbomben das Land auf. Dabei war die Stimmung vor den Midterms ohnehin schon so angespannt wie schon lange nicht.