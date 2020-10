Fehlbestandsanalyse

Unter niedergelassenen Ärzten herrscht derzeit Verunsicherung. Vier Apotheken habe er durchtelefoniert, jedoch ohne Erfolg, berichtet ein Mediziner in einem Online-Forum. "Wir wurden vertröstet, Lieferdatum unbekannt", schreibt eine Kollegin. Ein anderer fragt: "Wo bleibt der Aufschrei der Allgemeinmediziner?" Die Aufregung betrifft die offenbar schwierige Bestellung von Impfstoffen gegen die saisonale Influenza und kommt zur Unzeit. Denn die Österreicher werden bereits seit dem Frühjahr ermahnt, sich im Hinblick auf die Coronavirus-Pandemie heuer gegen Grippe impfen zu lassen, die chronisch niedrige Impfquote von unter zehn Prozent müsse unbedingt steigen. Doch im Vorfeld der Influenzasaison beklagen Ärzte, sie bekämen keine Impfstoffe.



Wie funktioniert die Impfstoffbestellung?



Zuerst muss bekannt sein, welche Virenstämme in der aktuellen Saison zirkulieren. Diese Stämme werden stets im Februar von der WHO bekannt gegeben, anschließend beginnt gleich die Produktion, die etwa ein halbes Jahr dauert. Eine frühzeitige Bestellung ist daher entscheidend, damit ausreichend Impfstoff im Land ist. Es war also auch im Frühjahr keine Überraschung, dass die Nachfrage heuer wohl groß sein wird: Da war die Pandemie bereits im Gange, weshalb die mitunter erhobene Behauptung nicht zutrifft, man habe im für Bestellungen kritischen Zeitfenster von SARS-CoV-2 nichts gewusst. Eher scheint man nicht überall im Land gleichermaßen in die Gänge gekommen zu sein. Denn wie so oft in Österreich gibt es auch bei der Impfstoffbestellung keine zentrale Organisation: Öffentliche Stellen konsultieren die Bundesbeschaffungsagentur, Ärzte wenden sich an Apotheken, diese wiederum an Großhändler.