Rainer Nikowitz: Schlussapplaus

Die Wiener SPÖ geht das neue Jahr zackig an und will sich offenbar demnächst auch personell erneuern. Hoffentlich trifft es nicht die Falschen.

Wehsely: Renate! I lies überall deinen Namen!

Brauner: Da sag i amoi: Es soll mir nix Schlechteres passieren!

Wehsely: Ja, aber da steht überall dabei, dass du bald nur mehr Landtagspräsidentin sein wirst! Sag mir, dass des net wahr is.

Brauner: Na ja … Es gabert Schlimmeres nach dem Job als Stadträtin.

Wehsely: Was denn?

Brauner: Zum Beispiel: einfach ka Stadträtin mehr sein. Und sunst a nix. Und des les i leider überall über di.

Wehsely: Und des is sooo ungerecht!

Brauner: Natürlich isses des. Aber dafür wird ja der Herr Gemahl zum Nachfolger vom Michl aufbaut, net?

Wehsely: Scheint so zu sein, ja.

Brauner: Also, wennst scho net die Frau Bürgermeisterin wirst, dann wenigstens die Frau vom Bürgermeister. Is doch auch, äh …, was Schönes.

Wehsely: Vor allem aus feministischer Sicht.

Frauenberger: Aus feministischer Sicht derf ma überhaupt nimmer über des alles nachdenken. Weil wenn’s bled rennt, dann erwischt’s uns alle drei.

Brauner: Aber wenigstens den Ludwig a!

Frauenberger: Und des soll a Trost sein?

Wehsely: Nur ein abgesetzter Rechter is ein guter Rechter.

Frauenberger: Dann kummt halt der nächste.

Brauner: Des is alles nur eine Momentaufnahme. Unser Zeit kann no net vorbei sein! Wien ohne uns? Unvorstellbar! Es wird Zusammenrottungen geben. Aufstände!

Frauenberger: I fürcht, Wien kann si des mittlerweile ganz guat vorstellen.

Wehsely: Es gibt eben ka Dankbarkeit in der Politik.

Brauner: Oder … am End doch?