Die Zukunft der Neujahrsbabys

Interview

Ökonom Milanović über Trumps Wahlsieg

Trump, Brexit, der Aufstieg der Populisten - dahinter steckt vor allem die zunehmende öko nomische Ungleichheit in den westlichen Staaten, sagt der renommierte serbisch-amerikanische Ökonom Branko Milanović. Während in Europa und den USA die Mittelschicht zunehmend unter die Räder kommt, entsteht in Asien eine neue. Ein Gespräch über Widersprüche in der Entwicklung des globalen Wohlstands, verödete französische Städte und den österreichischen Sozialstaat.