Liebesbrief in Tönen. Vielleicht gibt es kein leidenschaftlicheres Liebesbekenntnis als das Adagietto aus Gustav Mahlers 5. Symphonie: ein musikalischer Liebesbrief, den der Komponist seiner Frau Alma aus seiner Komponierhütte in den Bergen schickte. Seither gilt es als Synonym der Sehnsucht. Das London Symphony Orchestra und Semyon Bychkov horchen diesem ewigen Gefühl nach und werden gemeinsam mit der Geigerin Janine Jansen das selten zu hörende Violinkonzert von Benjamin Britten interpretieren.

Semyon Bychkov zählt zu den erfolgreichsten Dirigenten der Gegenwart. 1975 kam er nach Österreich und begann in Wien, wie er selbst sagt, sein zweites Leben. Seine Weltkarriere startete er 1979 in den USA mit Mahlers «Fünfter Symphonie»: einem musikalischen Liebesbrief, den der Komponist seiner Frau Alma schickte. Bychkov hat dieses Stück besonders oft dirigiert. Das nächste Mal wird er sich am 9. September gemeinsam mit dem erstklassigen London Symphony Orchestra in Grafenegg mit dem ausladenden Meisterwerk auseinandersetzen. Gemeinsam mit der Geigerin Janine Jansen wird Benjamin Brittens selten zu hörendes Violinkonzert op. 15 interpretiert.

Semyon Bychkov, Janine Jansen & das London Symphony Orchestra

Samstag, 9. September, 19.00 Uhr | Wolkenturm Grafenegg



INTERPRETEN

London Symphony Orchestra |

Janine Jansen Violine | Semyon Bychkov Dirigent

PROGRAMM

Benjamin Britten Konzert für Violine und Orchester d-Moll op. 15

Gustav Mahler Symphonie Nr. 5





www.grafenegg.com

