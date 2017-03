Der wöchentliche Trump-Tweet

Donald Trump blieb diese Woche unerklärlich ruhig.

The Donald ist auf Trumpilizer. Obschon es vergangene Woche ausreichend Gelegenheiten (ein Richter auf Hawaii stoppte die neue Version des Travel Ban; ein Kongress-Ausschuss widerspricht Trumps Behauptung, er sei abgehört worden) gegeben hätte, sich so unpräsidentiell zu äußern, wie es nur der amtierende US-Präsident vermag, blieb es auf @realDonaldTrump unerklärlich ruhig. Bloß höfliche Belanglosigkeiten wie "Thank you Nashville“ oder "An Honor to welcome …“ anstelle von SO SAD! und BIG FAIL! Das hätte Hillary auch gekonnt. 79.000 Likes