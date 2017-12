Rainer Nikowitz: Baba, Brüssel

Noch-Bundeskanzler Kern absolvierte seinen letzten EU-Gipfel durchaus mit ein wenig Wehmut.

Kern: So, es ist so weit: Ich muss mich leider verabschieden.

May: Und da dachte ich immer, ich bin die Erste, die geht.

Kern: Nun ja. Der Brexit war eben nicht die einzige falsche Entscheidung, die ein Volk in letzter Zeit getroffen hat.

Merkel: Och, das tut mir ja richtig leid, dass wir uns jetzt nicht mehr sehen werden!

Kern: Wir können in Kontakt bleiben. Ich hab ja Ihre Nummer.

Merkel: Ja Das lässt sich wohl nicht mehr ändern.

Kern: Aber so ganz nehm ich Ihnen Ihr Bedauern auch nicht ab: Immerhin ist mein Nachfolger Ihr Parteifreund.

Merkel: Also, das würde ich nicht unbedingt so sagen.

Orbán: Meiner ist er schon.

Merkel: Nicht zuletzt deshalb würde ich es nicht so sagen.

Macron: Stimmt es, dass Kurz behauptet, ich sei eines seiner Vorbilder?

Kern: Ja. Sie -und Bob der Baumeister.

Macron: Ich weiß nicht, wie es Bob damit geht -aber ich bin darüber nicht so begeistert.

Kern: Das können Sie ihm bald selber sagen. Und wenn Sie einmal in Wien sind -schauen Sie doch vorbei. Wir könnten grillen auf meiner Terrasse.

Macron: Äh reizende Idee, wirklich. Aber Sie wissen ja, wie das ist.

Kern: Jaja. Aus den Augen, aus dem Sinn.

Orbán: Aus meinem Sinn waren Sie schon, als Sie noch in meinen Augen waren.

Kern: Sie werde ich wirklich am meisten vermissen.

Juncker: Und was ist mit mir?

Kern: Du hast den Kurz letztens sogar geküsst, du Verräter!

Juncker: Aber nicht mit Zunge!

Kern: Das sagen sie dann alle.

Juncker: Aber vielleicht könnten ja wir ...

Kern: Jetzt muss ich aber wirklich!

rainer.nikowitz@profil.at