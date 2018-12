Rainer Nikowitz: Lagerdenken

Der niederösterreichische Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) besucht eines seiner Asylquartiere.

Waldhäusl: Na servas! Da liegt oba einiges im Argen!

Quartierbetreiber: Ja, okay. I nehm den Stacheldraht wieder weg.

Waldhäusl: Was haaßt weg? Da ghört no vü mehr her! Damit de Leit draußen glei sehen, was da für Monster eingsperrt san! Wie schaut’s aus mit Tretminen?

Quartierbetreiber: Äh … Sind die nicht verboten?

Waldhäusl: Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen! I red amoi mit dem Kunasek, vielleicht hat der a paar über. Selbstschussanlagen?

Quartierbetreiber: Öhm … Nein.

Waldhäusl: Auf wöchana Nudelsuppen san denn Se dahergschwumma?

Quartierbetreiber: Aber ma kann do net einfach wild durch die Gegend schießen!

Waldhäusl: Aha. Gutmensch oder was? Unpackbar! Wie schaut’s aus mit Sicherheitsmaßnahmen drinnen? Wann werden die Zellen zugsperrt?

Quartierbetreiber: Welche Zellen? Das is ja kein Gefängnis.

Waldhäusl: Eh net. Weil in an Gfängnis sitzen leichte Fälle a. Des is da ja anders, wie jeder waaß. Einzelhaft? Dunkelhaft? Folterkammer?

Quartierbetreiber: Keiner von denen is von irgendeinem Gericht verurteilt!

Waldhäusl: Mir wern kan Richter brauchen. Des check i ma scho selber.

Quartierbetreiber: Wollen Sie vielleicht noch die Bibliothek sehen? Da lernen unsere Bewohner Deu…

Waldhäusl: Na wirkli net. Zawos? I glaub, i muaß Ihna den Auftrag wieder entziehen.

Quartierbetreiber: Bitte net! Kann i da noch irgendwas machen?

Waldhäusl: Na ja, in Ihrem Fall würd i sagen: Geben ist seliger denn nehmen. Verstehen S’?

Quartierbetreiber: Wie christlich.

Waldhäusl: So samma halt!

