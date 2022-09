Lukas Sustala: An der "Strompreisbremse" ist fast alles falsch

Denn schlecht konstruierte Hilfen gießen in einer Inflationskrise Öl ins Feuer. Wenn es zu wenig Gas oder Strom gibt, dann nützen die höchsten Subventionen nichts, um den Mangel zu bekämpfen. Geld heizt nicht-außer die Inflation an. Indem mehr und mehr Nachfrage auf ein wegen der Energiekrise kleineres Angebot trifft, wird das Kabinett Nehammer die Teuerung mit Klimaund Antiteuerungsbonus, "Strompreisbremse" und Co. und damit die Inflation befeuern und nicht bremsen.



Die Regierung sollte endlich strukturell Steuern senken und Energiekosten für die Ärmsten direkt unterstützen. Also Kaufkraft stärken, indem den Menschen mehr netto bleibt und nicht indem Strom billig bleibt. Dazu müsste aber endlich auch das Energiesparen forciert werden. Wladimir Putin weiß genau, wie er die geopolitische Waffe der Gasexporte gegen uns einsetzt und liefert mittlerweile auch Österreich 70 Prozent weniger Gas. Wir können darauf nicht nur mit Verschleierungstaktik bei den Folgen und Preisen reagieren, sondern müssen mehr Energie selbst produzieren, Gas einsparen und alternative Lieferanten organisieren.



Auch wenn es unpopulär sein mag: Der Staat, wir alle als Solidargemeinschaft, können nicht alles in der Energiekrise abfedern. Per Gießkanne jedem Haushalt wieder 500 Euro zu verteilen, ist in einer Angebotskrise mit das Schlechteste, was wir machen können. Egal ob man das Strompreisbremse, Helikoptergeld oder Wählerbestechung nennt.