Barbara Blaha: Strompreisbremse ein Start, weitere Preisdeckel müssen folgen

Drittens: Klimapolitisch ist die Bremse ein Bauchfleck. Der Anreiz, Strom zu sparen, fehlt. So werden gut verdienende Singles mit relativ wenig Verbrauch ihren gesamten Strom zum günstigen Preis beziehen. Andererseits bekommen reichere Haushalte, die sich schon jetzt einen exzessiven Verbrauch leisten können, durch die Subventionierung ihres Grundverbrauchs noch weniger Anreiz, Strom zu sparen. Ihr exzessiver Verbrauch könnte mit einem Aufschlag versehen werden, um den Sparanreiz zu verstärken.



Viertens: Die Strompreisbremse ist nicht gegenfinanziert. Das Geld dafür kommt von der öffentlichen Hand. Und so zahlen sich die Menschen ihre günstigere Entlastung über die Steuern selbst. Die Rechnung für die Strompreisbremse sollten aber nicht allein sie berappen. Stattdessen muss der Staat die hohen, kriegsbedingten Gewinne der Stromerzeuger, allen voran des Verbundes, abschöpfen. Wenn die Kluft in der Gesellschaft durch den Krieg noch weiter auseinandergeht, braucht es diese Solidarität in der Gesellschaft-auch durch einen höheren Beitrag der Reichen über Vermögenssteuern.



Fünftens: Allein den Strompreis zu bremsen, genügt nicht. Die Teuerung trifft alle Lebensbereiche und schlägt bei jenen am brutalsten zu, die den Alltag ohnehin kaum finanziell stemmen konnten. Deswegen muss der Staat die Preise in allen lebensnotwendigen Bereichen bremsen: allen voran mit einer Gaspreisbremse, mit einer Preisbremse für Grundnahrungsmittel, mit einem Mietdeckel beim Wohnen. Grundbedürfnisse müssen für alle leistbar bleiben. Zögern wir hier, rutschen wir von der Energiekrise in die soziale Krise. Proteste wie in Pakistan oder Tschechien wären die Folge.



Diese Strompreisbremse ist ein Start. Aber hier dürfen wir nicht stehen bleiben: Weitere Preisdeckel für Gas, Brot und Mieten müssen folgen. Für alles andere darf weiterhin der Markt zuständig sein