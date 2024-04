Fräulein Lieser reist nach Hongkong zu „Adele Bloch-Bauer II“

Dass Rosaline Wong, der das Kunstmagazin „Salt“ ein herausragendes Qualitätsbewusstsein attestiert, auch eine emotionale Affinität zur Wiener Kunst der Jahrhundertwende hat, weiß man im „Belvedere“, wo 2023 die „Wasserschlangen II“ nach einer Museumsstation in Amsterdam erstmals nach 60 Jahren Wien-Absenz als Leihgabe zu sehen waren. Auch Klimts „Fräulein Lieser“ darf vor seiner Abreise nach Hongkong noch einige Tage im „Kinsky“ verweilen und wandert dann noch für drei Monate ins „Belvedere“. Die „Adele II” soll, so der Auktionsgossip, im Salon der Dame in Hongkong prangen.

Ein kurzer Überblick über die einzelnen Familienstränge: Henriette (Lilly) Lieser, geborene Landau, verheiratet mit Justus Lieser und mögliche Auftraggeberin eines Porträts ihrer Tochter Helene, wurde 1941 deportiert und 22 Monate später entweder im Ghetto Riga oder in Auschwitz ermordet. Ihre Verbindung zum Delikatessenhändler Adolf Hagenauer könnte darin bestehen, dass ihr treuer Diener Hans Jürka, entweder Schwager oder Schwiegersohn des Edelgreißlers, das Bild zum Tausch gegen Lebensmittel eingesetzt haben mag. Der Rechtsnachfolger dieses Zweiges ist der heute in den USA lebende 87-jährige Anwalt Nikolaus (oder auch Klaus) Becker.

Aufgrund dieser von Kronsteiner recherchierten „neuen“ Grauzone, so Ploil, wurde der Vertrag mit den „verschiedenen Rechtsnachfolgern“ und den Erben des Bildes noch einmal neu adjustiert: „Unter der Prämisse ,fair and just’ wurde das noch einmal neu zu Gunsten der Rechtsnachfolger verhandelt.“

Auf die Frage nach den Gründen für den enttäuschenden Preis führt Ploil neben den „preisdämpfenden“ Faktoren, dass Klimt starb, ehe er das Bild vollenden konnte und dem Fehlen einer Signatur „die vielen kritischen Botschaften, die in den Medien gesendet wurden, und die auf einem so sensiblen Markt wahrscheinlich bei Interessenten zu der Entscheidung führten: „Da lassen wir besser die Hände davon!“ Tatsächlich dürften Vorwürfe von Klimt-Experten, die sich möglicherweise „übergangen“ fühlten und die etwa in in der „Kronen Zeitung“ in dem Titel „Hände weg von Fräulein Lieser!“ ihren Niederschlag fanden, im Endeffekt auch dazu geführt haben, dass vier potenzielle Mitbewerber (von insgesamt fünf) knapp vor der Auktion kalte Füße bekamen. Die Agentin von Frau Wong hatte als einzige Playerin im Saal dementsprechend leichtes Spiel.

„Das weinende Auge überwiegt das lachende “, erklärt Ploil, der in seiner Funktion als Rechtsanwalt hunderte Restitutionsfälle abgewickelt hatte: „Es ist der bisher höchste Preis, der für ein Gemälde in Österreich je bezahlt wurde, aber es kam vergleichsweise billig weg. Wir haben vielleicht nicht gut genug gearbeitet und sind auf halber Strecke stehen geblieben.“

Doch auch die Linie von Adolf Lieser, Justus’ Bruder, meldete Anspruch an. Der 2021 verstorbene Sohn von Constance Margarethe Lieser, Heinrich de Gelsey, ein lange in London tätiger renommierter Ökonom und Investmentbanker, war überzeugt, dass seine Mutter von Klimt porträtiert worden war und suchte das Gemälde vergeblich seit den 1980er Jahren. Den Fund des „Fräulein Lieser“ konnte er nicht mehr erleben. Der Anteil dieses von Adolf Lieser abstammenden Familienzweigs geht in eine Stiftung ein, denn der Baron de Gelsey blieb kinderlos. Unter Experten gibt es allerdings Zweifel, dass das „echte Fräulein Lieser“ Constance Margarethe sei. Viele Indizien weisen auf Helene (siehe auch profil 11/2024) als Abgebildete.

Diethard Leopold, Sohn des verstorbenen Sammlers Rudolf Leopold (auf der Website des Leopold-Museums wurden die Vorstudien ebenfalls Constance Margarethe Lieser zugeordnet) meint zur Debatte: „Nach meinem Wissenstand ist das Gemälde nicht eindeutig zuordenbar. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei der Dargestellten um jemand anderen als bisher angenommen.“ Deswegen finde er „den Vorgang mit allen Beteiligten zu einer Einigung gekommen, nicht nur pragmatisch, sondern auch lösungsorientiert.“ Leopolds Erfahrungen nach sei der „direkte Kontakt am besten geeignet, um die Sache nicht unnötig in die Länge zu ziehen.“

„Prinzipiell finde ich Settlements in Ordnung,“ kommentiert Erika Jakubovits, die die Restitutionsabteilung der Israelitischen Kultusgemeinde leitet, „aber in dem Fall finde ich, dass das Gemälde viel zu früh in Auktion kam. In der Regel wird bei uns zwei Jahre, manchmal auch länger, an Fällen mit solchen Ungewissheiten gearbeitet. Und wenn es keine Sicherheit gibt, wem dieses Bild zusteht, muss einfach tiefer gegraben und weiter recherchiert werden.“

Eine weitere Facette des Klimt-Krimis sorgte knapp vor der Auktion für Aufregung, als sich ein Münchner Diplomingenieur bei der „Süddeutschen Zeitung“ und beim Bundesdenkmalamt als bislang vernachlässigter Erbe in Rechtsnachfolge meldete.

Für die Rechtsgültigkeit des Verkaufs hat dieses neue Faktum aber keine Relevanz, so Ernst Ploil zu profil: „Das hat keinerlei Einfluss. Der Fehler lag nicht bei uns, sondern ausschließlich bei den Rechtsnachfolgern der Familie Lieser und ihren Anwälten. Denn sie waren es, die erklärt haben, alle Rechtsnachfolger der in Betracht kommenden früheren Eigentümern des Bildes zu repräsentieren.“

Der Mann, der, so Olga Kronsteiner, „kein direkter Blutsverwandter ist“, sondern (jetzt wird es sehr kompliziert) „der Sohn der Schwester von Margarete (der gleiche Vorname ist Zufall) Lieser, der Frau von Hans Lieser, dem Bruder von Constance Margarethe, also ein Neffe“, könne durchaus Chancen in der Berücksichtigung haben: „Da wird noch viel zu prüfen sein.“

Auch das Bundesdenkmalamt war im Vorfeld zur Auktion in der medialen Kritik gestanden. Zu früh habe man eine Ausfuhrgenehmigung erteilt. Das „Fräulein Lieser“ war vor der Versteigerung nach London, Genf, Zürich und eben Hongkong gereist: „In solchen Fällen muss man den Milliardären entgegen reisen“, so Ploil damals. Ein Vorwurf, den der Präsident des Bundesdenkmalamts , Christoph Bazil, auf profil-Anfrage klar zurück weist: „Bereits im Ausführungsantrag wurde eine umfassende Vereinbarung mit den Nachkommen der verfolgten Familie Lieser angekündigt. Nach Vorlage der Vereinbarung haben wir unsere Entscheidung getroffen. Denn damit waren die für die Ausfuhr wesentlichen Grundlagen festgestellt.“

Dramatische Ereignisse rund um ein Bild, das über Jahre in einem ungesicherten, unauffälligen Haus in Weidling, einem Ortsteil von Klosterneuburg, hing, zwischen wertlosen Landschaftsbildern aus dem 19. Jahrhundert und Kunstdrucken. Und das auch nicht versichert war. Was darauf schließen lässt, dass die Besitzerin möglicherweise nicht wusste, welchen Schatz sie da an ihrer Wand hatte. Oder sich die Versicherung nicht leisten wollte.Die Geschichte des „Fräulein Lieser“ ist noch nicht zu Ende erzählt.