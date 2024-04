Windelpflicht für Kühe? Die größten EU-Mythen

Donald Trump, bekanntermaßen kein EU-Bürger, war der fixen Überzeugung, dass ihn das Licht von LED-Lampen „viel zu orange aussehen lässt“. Deswegen kippte er 2020 in den USA die gesetzlichen Restriktionen gegen Glühbirnen kurzerhand wieder – und leuchtete dennoch weiter orange, was weniger an den verwendeten Leuchtkörpern als an der Ausgelassenheit seines „Tanning“-Teams liegen mag. Tatsächlich wirkt der ehemalige (und möglicherweise drohende nächste) US-Präsident in seinem hanebüchenen, fast pathologischen Widerstand gegen alle (ohne ihn geschaffenen) Verordnungen wie ein seelischer Patron aller Anti-EU-Trolle, die sich bis heute in den sozialen Medien bei jeder neuen Vorschrift oder Verordnung der EU-Kommission in aufgeregtem Gegacker üben. Auf den Kommentarspalten rechtsgeneigter Tageszeitungen und in den Empörungs-Stereoboxen der sozialen Medien fetzen Phrasen wie „Danke, liebe EU, du absolute Herrscherin des Verordnungs-Irrsinns“, „Hört’s endlich auf, die Leute zu quälen, ihr Brüssler Wappler“ oder ein schlichtes: „Seid’s ihr alle wo ang’rennt, es Beamten-Vollkoffer?!“

Die schrittweise Eliminierung der Glühbirne aus der europäischen Alltagskultur löste eine großräumige Erregung aus, die in Österreich Ende 2008 nahezu einen Glaubenskrieg initiierte und in den Baumärkten zu Glühbirnengehamstere galore führte. Der Grund für diesen Eingriff erscheint im Lichte des heutigen Klimakatastrophenbewusstseins so simpel wie vernünftig: Ein Großteil der alten Glühlampen wandelt den meisten verbrauchten Strom nicht in Licht, sondern in Wärme um. Inzwischen sind aber auch die damals als Beleuchtungsretter propagierten Energiesparlampen auf der Verteufelungshalde gelandet: zu viel Belastung durch Quecksilberinhalte, die beim Zerbrechen und bei der Entsorgung freigesetzt werden können. Helligkeit spenden inzwischen vor allem LED-Lampen, für Technik-Nerds „Leuchtdioden, die Licht in einem bestimmten Wellenlängenbereich aussenden“ und zudem länger halten, weit weniger Strom verbrauchen und keine Giftstoffe enthalten. Das Drama um das Birnenverbot wirkt inzwischen fast so patiniert wie jenes um den autofreien Tag im Zuge der Erdölkrise in den 1970er-Jahren.