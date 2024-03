Der Gustav-Klimt-Krimi um das 50-Millionen-Gemälde „Bildnis Fräulein Lieser”

Unvollendet und unsigniert

Das „Bildnis Fräulein Lieser“ ist eines von insgesamt vermutlich zehn Gemälden, an denen der in den höchsten Kreisen gefragte Porträtist Gustav Klimt in seinem letzten Lebensjahr arbeitete. Eines davon ist das Bild „Dame mit Fächer“, das noch kurz nach Klimts Schlaganfall im Jänner 1918 auf einer Staffelei in seinem Hietzinger Atelier stand und im vergangenen Sommer bei Sotheby’s zum Preis von 99,57 Millionen Euro an einen Sammler nach Hongkong ging. Damit erzielte die „Dame mit Fächer“ den bisherigen Preisrekord eines Klimt-Gemäldes sowie den Höchstpreis eines in Europa auktionierten Kunstwerks. Da Klimts Erben (seine Geschwister und eine Nichte) die unvollendeten Bilder an ihre Auftraggeber retournierten, was vermutlich noch im Jahr seines Todes 1918 geschah, würde der Zeitpunkt von der Präsenz des Gemäldes in der Villa Lillenaun im Sommer 1918 am Semmering nahtlos passen.

Derzeit befindet sich das „Bildnis Fräulein Lieser“ auf Verkaufstournee in London, Genf, Zürich und danach Hongkong: „Man muss den Milliardären entgegenreisen“, so Ernst Ploil, Co-Geschäftsführer des Auktionshauses sowie auf Restitutionsfälle spezialisierter Anwalt, „da müssen wir die gleichen Vorgangsweisen anwenden wie Sotheby’s und Christie’s.“ Dass das Bild nicht in den USA Station macht, hat mit der dortigen aktuellen Gesetzeslage zu tun. „Wir können nicht sicher sein,“ so Ploil, „dass das Bild aus den USA zurückkommt.“

Die Tatsache, dass das Bild nicht signiert ist, würde dem Markwert des Gemäldes keinen Abbruch tun. „Klimt signierte seine Bilder immer erst, wenn sie für ihn vollendet waren“, so Claudia Mörth-Gasser, verantwortlich für die klassische Moderne im „Auktionshaus im Kinsky“. „Er war ein Künstler, der emotional von seinen Werken schlecht loslassen konnte.“