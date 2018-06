Neue Alben: Naked Cameo, Nelio

Österreich ist überall! Die neuen Alben der heimischen Newcomer Naked Cameo (im Bild) und Nelio. profil unerhört bespricht die wichtigsten Alben der Woche.

Nelio: Neiche Wege (Problembär)

Wilde Mischung, sanfte Töne: Die in Wien ansässige Mundart-Band Nelio sucht ihre neichen Wege zwischen Irland, Kolumbien und Salzburg und mischt ruhige melancholische Gitarrenklänge mit Einflüssen aus lateinamerikanischer Musik bis Soul und Elektronik. Das klingt nach Reisen, nach Frühling, also nach Sonne und Lebensfindungsmusik für Kopfweltenbummler. Das ist gut und wichtig, auf Albumlänge aber ein wenig zu lieblich.

Nelio - Fuat Foan (official video) © Video: YouTube

Naked Cameo: Of Two Minds (Futures Future)

Die Oberösterreich-Wien-Connection trägt weiter Früchte: die Elektropop-Band Naked Cameo mischt ihren flackernden Synthiepop mit eigängigen Melodien und R&B zu einem unwiderstehlichem Klangexperiment. Bestes Klangbeispiel: die süchtig machende Vorabsingle „Luddite“, ein viraler Hit im internationalen Format.

Naked Cameo - Luddite © Video: YouTube

