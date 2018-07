Die EU-Flüchtlingsdebatte wird zusehends überzeichnet und widerwärtig. Unsere Empfehlungen der Woche.

Sie sind Helden

Warum steigt ein Taucher in ein überflutetes Höhlengewirr, um dort Leute zu retten, die er gar nicht kennt? Warum bietet sich ein Gendarm einem Terroristen als Geisel an? Warum versucht ein junges Mädchen, Messerstecher von ihren Opfern wegzuzerren? Manche Menschen riskieren für andere ihr Leben. Eine Suche nach Erklärungen für das Beste in uns.

Eva Linsinger: An der Untergrenze

Leitartikel. Die EU-Flüchtlingsdebatte wird zusehends überzeichnet und widerwärtig. Bitte einmal durchatmen!

Russische Leier

Was von der Fußball-WM bleibt: sechs Höhepunkte und zwei niederschmetternde Erkenntnisse

Brexit-Blues

Die britische Regierung zeigt Zerfallserscheinungen. Die geplante Trennung von der EU rückt näher, und es ist wie bei jeder Scheidung: Alle Beteiligten sind irgendwie unglücklich.

Wasservögel

Es brodelt am Neusiedlersee: Gegen den Widerstand von Altgästen und Naturschützern sollen Luxusvillen und moderne Freizeiteinrichtungen entstehen. Das „Meer der Wiener“ wird wieder einmal neu erfunden. Was ist so faszinierend am Steppensee?

Kontrastmittel

Sind Männer sexbesessener? Können Frauen tatsächlich schlechter einparken? Die Forschung über Geschlechterunterschiede boomt. Doch je eher Studien gängigen Klischees entsprechen, desto skeptischer sollte man sein: Auch in der Wissenschaft sind Vorurteilen weit verbreitet.