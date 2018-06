"Sie sind nicht in Bosnien": FPÖ-Zwischenrufe gegen Zadić

Während ihrer Rede zur Causa BVT wurde die Liste Pilz-Abgeordnete Alma Zadić durch untergriffige Zwischenrufe gestört.

Während ihrer Rede zur Causa BVT im Parlament wurde Alma Zadić, Abgeordnete der Liste Pilz, am Montag durch zwei Zwischenrufe gestört. Zuerst rief jemand "Sie sind nicht in Bosnien". Bei dem Zwischenrufer handelte es sich nach stenografischem Protokoll um den FPÖ-Politiker Werner Neubauer. Zadić, die bosnische Wurzeln hat, bleib ruhig und entgegnete "Herr Abgeordneter, meine Herkunft hat mit dem BVT nichts zu tun." Ein weiterer FPÖ-Abgeordneter, Wolfgang Zanger, legte noch nach und rief: "Alma, bei mir bist du sicher."

Zadić veröffentlichte mittlerweile einen Auszug aus dem Protokoll zu ihrer Rede auf Twitter. Solche Zwischenrufe seien leider "keine Einzelfälle", kommentiert sie den Vorfall. Sie wünsche sich "eine sachliche Debatte und keine persönlichen Untergriffe". Einen Ordnungsruf gab es für die beiden Abgeordneten nicht, sehr wohl aber Kritik anderer Parlamentarier und aus der Zivilgesellschaft.

SOS Mitmensch verurteilt die Zwischenrufe in einer Aussendung scharf: "Jeder, der schweigend dabei zusieht, wenn eine Abgeordnete, die nicht in Österreich zur Welt gekommen ist, mit rassistisch und sexistisch konnotierten Zwischenrufen gemobbt wird, macht sich mitschuldig. Die ParlamentspräsidentInnen und die Vorsitzenden aller Parteien müssen diese Äußerungen scharf verurteilen, ansonsten sitzen sie mit den schändlichen Zwischenrufern mit in einem Boot", betont Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.