Gut – besser – gemeinsam: Gösser geht werblich neue Wege mit Jung von Matt

Die Brau Union will mit der neuen Gösser Kampagne das Verbindende in den Vordergrund stellen und damit auch neue Generationen an Biergenießer:innen für Österreichs Nr. 1 Biermarke begeistern. Natur bleibt zentrales Thema, die Inszenierung rückt dabei näher an die Lebensrealität der Menschen.



Gösser, Österreichs beliebteste Biermarke, startet mit einer neuen Kampagne in die Zukunft: Unter dem neu entwickelten Leitgedanken „Gut. Besser. Gemeinsam.“ positioniert sich die Traditionsmarke neu – emotionaler, nahbarer und generationenübergreifend. Umgesetzt wurde die Kampagne von Jung von Matt DONAU, die sich im Sommer 2024 im Pitch gegen mehrere Agenturen durchsetzen konnte und nun als Lead-Agentur für Gösser tätig sind.

Michael Wallner, Marketing Director bei der Brau Union Österreich, erklärt: „Die Marke Gösser ist klar positioniert, verfügt über großartige Imagewerte und ist führend in Marktanteil und Konsument:innenreichweite. Gleichzeitig ist es unsere Aufgabe, die Marke zukunftsfit auszurichten. Strategisch-inhaltlich setzen wir den Fokus auf ein Thema, das gerade in Zeiten zunehmender Spaltungen so wichtig ist: das Verbindende.“

Die neue Plattform „Gut. Besser. Gemeinsam.“ greift dieses Verbindende gezielt auf. Angelehnt an den ikonischen Gösser-Claim entsteht ein Markenauftritt, der die emotionalen, menschlichen Aspekte des Bierkonsums in den Mittelpunkt rückt. Benedikt Nußbaumer, Managing Partner bei Jung von Matt DONAU: „Gösser prägt wie keine andere Marke den Blick auf die Kategorie Bier. Mit der neuen Ausrichtung wollen wir ein klares Zeichen Richtung Zukunft setzen und die Marke jüngeren Zielgruppen wieder näherbringen, ohne dabei die ikonische Identität zu verlieren.“

Als Lead-Agentur verantwortet Jung von Matt DONAU neben der strategischen und kreativen Markenführung auch sämtliche Kommunikationsmaßnahmen – von Kampagnen über Anzeigen und POS-Materialien bis hin zu Social Media. Ziel der neuen Zusammenarbeit ist es, die starke Tradition der Marke mit einem zeitgemäßen Auftritt zu verbinden und weitere, vor allem auch jüngere Zielgruppen stärker anzusprechen und dabei unserer Stammklientel weiterhin mit derselben Wertschätzung zu begegnen“, so Wallner.

Die Kampagne markiert den Beginn einer nachhaltigen Zusammenarbeit, so Ina Vodivnik, Creative Director bei Jung von Matt DONAU: „Wir haben eine Plattform geschaffen, die langfristig bestehen soll. Die Verbindung der Menschen untereinander – über Generationen hinweg – steht dabei im Zentrum. Wir verabschieden uns bewusst von der klassischen Bierwerbung mit unerreichbarer Inszenierung und setzen stattdessen auf Natürlichkeit, Echtheit und Nähe zur Lebensrealität.“

So zeigt der TV-Spot der Launchkampagne etwa ein generationsübergreifendes Beisammensein – vom Großvater bis zum Urenkel – bei dem Gösser als integratives Element erlebt wird. Die Inszenierung bleibt in der Natur verankert, ist aber weniger werblich und näher an der Lebensrealität der Menschen. Auch musikalisch schlägt die Kampagne neue Töne an: Der ikonische Gösser-Jingle erscheint in einem emotionalen Bigband-Arrangement.

Lea Vukovics, Creative Director Jung von Matt DONAU: „Wir setzen bewusst auf authentische Settings, echte Menschen und eine Bildsprache, die sich modern und dennoch vertraut anfühlt. Gösser bleibt ein Naturprodukt – aber eines, das heute für ein anderes Lebensgefühl steht.“

Die Erfolgsgeschichte von Gösser begann vor über 160 Jahren und verbindet mit Brautradition, heimischer Natur und höchster Produktqualität seit jeher Generationen. Auch beim Bankett zur Unterzeichnung des Staatsvertrages am 15. Mai 1955, also vor genau 70 Jahren, wurde Gösser Spezial gereicht. Über die vergangenen Jahrzehnte sind rund um die beliebte Hauptsorte Märzen viele führende Innovationen entstanden, wie etwa der Gösser NaturRadler in unterschiedlichen Sorten, das alkoholfreie Gösser Natur Gold, oder das Gösser Helles. Im Vorjahr schließlich setzte die Brau Union Österreich mit der Einführung von Gösser Biostoff einen viel beachteten Meilenstein: Die neue Bio-Rezeptur samt neuer, innovativer Mehrwegverpackung und das erfrischende Design setzte einen Meilenstein in der Bierkategorie und war auch eine dezidierte Einladung an die Generationen Y und Z. „Mit Gösser Biostoff haben wir ein Bio-Lagerbier auf den Markt gebracht, das den neuen Bedürfnissen der Nachhaltigkeit gerecht wird und mit allen Sinnen vor allem auch die jüngeren Erwachsenen anspricht“, so Marketing Director Wallner. Gösser Biostoff ist vielfach als Top Innovation prämiert und hat 2024 einen wesentlichen Teil zum Wachstum der Marke und auch zum gesamten Kategoriewachstum beigetragen.



Die nationale Kampagne startet am 21. April 2025 in TV, Online Video, Social Media, Digital, POS, POD und Out-of-Home und ist in ganz Österreich sichtbar – vom Handel bis zur Gastronomie. Zum Auftakt erscheint ein erster Film, weitere vier folgen im Laufe des Jahres und vertiefen die neue kommunikative Plattform „Gut. Besser. Gemeinsam.“ aus unterschiedlichen Perspektiven. Alle Details zur Kampagne, sowie aktuelle Spots und Sujets finden sie unter https://www.goesser.at/gemeinsam.

