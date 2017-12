45 Kilometer von Kairo entfernt soll Ägyptens neue Verwaltungshauptstadt entstehen, um Kairo zu entlasten. Stadtplaner sehen das 45 Milliarden Euro teure Vorhaben kritisch, da ähnliche Projekte in der Vergangenheit nicht das gehalten haben, was versprochen wurde. Die Behörden und Projektverantwortlichen ficht die Kritik nicht an.