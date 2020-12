Angela Merkel: Mensch des Jahres 2015

Als Kanzlerin einer Koalitionsregierung handelt Merkel nicht nach Belieben. Doch gerade in Ausnahmesituationen wird das Amt, das sie inne hat, substanziell von dem Menschen definiert, der es ausübt. Merkel hat 2015 in bemerkenswerter Weise über ihre eigenen politischen Interessen und die ihres Landes hinaus auch jene der gesamten EU vertreten: In der Ukraine-, der Griechenland- und der Flüchtlingskrise. Dass dies bei weitem nicht von allen so gesehen wird, liegt in der Natur der Sache. In allen drei Fällen gab und gibt es massive Einwände gegen den Kurs Deutschlands und seiner Kanzlerin; auch aus ihrer eigenen Partei, der CDU …