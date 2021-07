profil: In Ihrem Buch gibt es die Figur Wagner, um die sich alles dreht... Soltész: ... einer von den „Schweinen“... profil: ... in dem viele den mächtigen Geschäftsmann Marian Kočner sehen, der derzeit im Kuciak-Mordprozess vor Gericht steht. Die Ermittlungen haben Kočners enge Kontakte zur Elite des Landes gezeigt. Übertrifft die Realität inzwischen die Fiktion? Soltész: Als ich das Manuskript abgegeben habe, gab es die Befürchtung im Verlag, ich hätte zu sehr übertrieben und die Leser könnten meinen Roman unglaubwürdig finden. Im Laufe der Ermittlungen sind aber immer neue Details ans Licht gekommen, und ich stand wie ein Hellseher da. Dabei ist die Wirklichkeit noch viel schlimmer als mein Roman! Man muss aber auch sagen, dass die Polizei ausgezeichnete Arbeit geleistet hat. Allein, dass es diesen Prozess gibt, ist ein kleines Wunder. profil: In den ersten Tagen haben den Film schon mehr als 100.000 Menschen gesehen – ein slowakischer Rekord. Die Premiere des Films fiel in den Wahlkampf für die Parlamentswahlen am 29. Februar, dieser Tage jährt sich Kuciaks Ermordung zum zweiten Mal. Gab es auch negative Reaktionen auf den Film? Soltész: Ich bekomme seit Jahren Hassmails, meine Familie und ich werden mit dem Tod bedroht. Aber ich werde auch für diesen Film angefeindet. Ľuboš Blaha...