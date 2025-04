Atomprogramm: „Oder es wird die Hölle losbrechen”

Anfang März trudelte ein Brief von US-Präsident Donald Trump in Teheran ein, adressiert an Ayatollah Khamenei, den politischen und religiösen Führer des Iran. Trump beschrieb den Inhalt des Schreibens später gegenüber dem amerikanischen TV-Sender Fox News so: „Ich habe ihnen einen Brief geschrieben, in dem ich sagte: Ich hoffe, Sie werden verhandeln, denn wenn wir militärisch eingreifen müssen, wird das eine schreckliche Sache sein.“

Kurz darauf legte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, nach: „Der Iran muss sich entscheiden. Entweder er geht auf die Forderungen von US-Präsident Trump ein oder es wird die Hölle losbrechen.“ Die Reaktion des Iran ließ nicht lange auf sich warten. „Wenn sie uns angreifen, werden sie zweifellos einen heftigen Gegenschlag erhalten“, wetterte Khamenei Ende März.