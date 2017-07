Über Jahrzehnte hat Südkorea hunderttausende Adoptivkinder in die Welt exportiert. Doch ein neues Gesetz gibt den Kindern das Recht, die Identität ihrer Eltern zu erfahren. Was den Kindern helfen sollte, führt dazu, dass Südkoreanerinnen ihren Nachwuchs nun lieber anonym in Babyklappen abgeben.