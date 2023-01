Bergkarabach: Von Vertreibung und Rückkehr

Stanislav Galustyan stapft durch die Überreste seines Besitzes. Trümmer am Boden, nur noch die Wände seines Hauses in der armenischen Ortschaft Sotk stehen noch. Dann geht er ins Nachbarhaus, das ebenfalls getroffen wurde. „Das ist die Kultur der Türken“, sagt er und meint damit die turkstämmigen Aserbaidschaner. Denn am 13. September vergangenen Jahres wurden die beiden Gebäude vom Beschuss Aserbaidschans auf armenisches Staatsgebiet voll erwischt. Als das Geschoß einschlug, hatte Familie Galustyan ihr Haus bereits fluchtartig verlassen, weil der Sohn, der einst in der Armee gedient hatte, das Wummern in der Ferne richtig deutete. Wie durch ein Wunder wurde in Sotk niemand durch den Granatenhagel verletzt. Zwei Monate später ist eine Rückkehr für die Familie Galuystan in ihr Haus noch immer nicht möglich. Sie lebt in einem leer stehenden Gebäude im Dorf. Bei rund der Hälfte der beschädigten Häuser in Sotk müssen noch die Dächer fertig abgedeckt werden. Für Stanislav Galustyan kann jedoch nur ein Neubau die Lösung sein. „Die Regierung muss uns helfen“, so Galustyan. Tragisch: Es wird der zweite Neuanfang für Stanislav Galustyan. 1988 flüchtete er vor den Pogromen an den Armeniern aus Kirovabad (heute Ganja) in der damaligen aserbaidschanischen SSR nach Sotk. Das Dorf Sotk war damals ein mehrheitlich von Aserbaidschanern bewohnter Ort in der armenischen SSR. Er übernahm hier ein Haus, das von in die Gegenrichtung geflüchteten Aserbaidschanern verlassen worden war, sein Haus in Kirovabad erhielten dafür Aserbaidschaner.

Während die Armenier in Sotk ihre Häuser für den harten Winter vorbereiteten, der sich hier in der Hochebene mit kalter Luft und Schnee in der Ferne ankündigt, sitzen die gegnerischen aserbaidschanischen Soldaten in den Bergen, nur wenige Kilometer entfernt. Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ist nach dem Krieg von 2020 um die Region Bergkarabach noch nicht beendet. Vor etwas mehr als zwei Jahren hatte Aserbaidschan große Teile der Gebiete zurückerobert, die es seit dem ersten Waffengang in den 1990er-Jahren verloren hatte, vornehmlich Regionen rund um das umstrittene Karabach, die von Armeniern besetzt gewesen waren (siehe Karte). Im 44 Tage dauernden Krieg starben nach offiziellen Angaben insgesamt rund 7000 Soldaten und 150 Zivilisten auf beiden Seiten.

Seit dem Ende des Krieges setzt Aserbaidschan nun Armenien unter starken Druck, alle Punkte aus dem 2025 auslaufenden Waffenstillstand umzusetzen. Einerseits auf dem diplomatischen Parkett, doch das rohstoffreiche und militärisch hochgerüstete Aserbaidschan schreckt auch nicht vor Gewaltaktionen zurück. Die jüngste Eskalation zwischen dem 13. und 15. September – beide Seiten beschuldigen einander, Auslöser dafür gewesen zu sein – forderte nach offiziellen Angaben rund 350 Tote, allein 280 auf armenischer Seite. Es kursieren Videos, die Misshandlungen und eine Massenexekution von armenischen Kriegsgefangenen durch aserbaidschanische Soldaten zeigen sollen.

Aserbaidschan besetzte seit dem Waffenstillstand 2020 nun auch armenisches Staatsgebiet, laut dem investigativen armenischen Onlineportal „Hetq“ sollen es 32 Quadratkilometer im hügeligen Berggebiet sein, vornehmlich bei Jermuk. Aserbaidschan geht es um mehr als nur den Rest des noch armenisch bewohnten und durch russische Schutztruppen bewachten Bergkarabach. Im Süden Armeniens wollen Aserbaidschan sowie sein politischer und wirtschaftlicher Verbündeter Türkei offenbar frühzeitig eine Transportverbindung über armenisches Staatsgebiet in die aserbaidschanische Exklave Nachitschewan erzwingen – ein Punkt, der im Waffenstillstandsabkommen von 2020 festgehalten ist. Zudem drängen die Aserbaidschaner auf die definitive Festlegung und Anerkennung der aus der Sowjetzeit stammenden Grenzen.