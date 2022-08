Bloggerin oder Agentin? Albaniens bizarre Spionage-Affäre

Schon als Teenager habe sich Lana Sator für verlassene Orte interessiert. „Sie war fasziniert von der Schönheit und dem Charme von Gebäuden, die der Mensch zurückgelassen hat“, sagt Passer. Mit elf Jahren stieg sie auf dem Schulweg nach Hause in ihre erste Fabrik ein. Später studierte sie an einer technische Universität, arbeitete als Buchhalterin und führte einen Blog mit Fotos von ihren Urbex-Erkundungen. „Als Magazine anfingen, ihre Fotos zu kaufen, kündigte sie ihren Job, machte ihr Hobby zum Beruf und bereiste die ganze Welt.“ Im Februar 2022, mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine, zog Sator nach Georgien. In den sozialen Netzwerken hat sie den Krieg kritisiert. Jetzt, glaubt ihre Freundin Maria Passer, wurde sie zum Opfer der internationalen Ereignisse. „Noch vor ein paar Jahren wäre der Einbruch in die Fabrik keine große Sache gewesen“, glaubt sie.

In Çekin wird es langsam dunkeln. Pellumbi, der Dorfbewohner, steht vor den Toren der Fabrik. Hinter den grünen Eisenstangen sitzen mehrere Soldaten in einer Laube und stehen sofort auf, als er näherkommt. Was man hier wolle? Keine Fotos! Am Rückweg pflückt Pellumbi Beeren von den Sträuchern, dann zeigt er auf einen losen Maschendrahtzaun, den man ohne große Mühe übertreten könnte. „Das Gelände ist nicht gut gesichert“, sagt er, „überhaupt nicht.“