China: Der Protest des unbeschriebenen Blattes

In den vergangenen Tagen war es auf Chinas Straßen laut. In vielen Millionenstädten, darunter auch in der Hauptstadt Peking und in der Finanzmetropole Shanghai, demonstrieren die Menschen gegen die strikte Null-Covid-Strategie der Kommunistischen Partei. Eine Seltenheit. Öffentlichen Protest gibt es in China nämlich kaum - und wenn, dann nur in einzelnen (Provinz-)Städten.

Die jüngste Protestwelle wurde durch ein Feuer in einem Wohnkomplex in der westchinesischen Großstadt Ürümqi ausgelöst. Manche Bewohnerinnen und Bewohner harren seit über 100 Tagen im Lockdown aus und sind in ihren Wohnungen eingesperrt. Angeblich sollen durch die strengen Covid-Maßnahmen die Einsatzkräfte zu spät eingetroffen und somit für den Tod von (offiziell) 10 Personen verantwortlich sein. Spekulationen darüber heizten die Proteste an. Laut unbestätigten Social Media-Berichten sollen weit über 40 Menschen ums Leben gekommen sein.