Das war 2024: Attentat auf Donald Trump

Seit sechs Minuten und 20 Sekunden spricht der designierte republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania, zu seinen Anhängern, als ihn der erste von acht Schüssen trifft, die der 20-jährige Pflegeheim-Angestellte Thomas Matthew Crooks aus Bethel Park, Pennsylvania, von einem nahe gelegenen Lagerhausdach aus abfeuert. Das Geschoss fügt Trump eine Verletzung an der rechten Ohrmuschel zu. Die weiteren Schüsse treffen Personen auf der Zuschauertribüne, ein 50-jähriger Mann wird tödlich, zwei weitere Personen schwer verletzt. Trump wird von Mitarbeitern des Secret Service zu seiner Limousine gebracht, im Abgang hebt er die rechte Faust und ruft: „Fight! Fight! Fight!“ Das Bild, das der Pressefotograf Evan Vucci in diesem Augenblick macht, wird zur Ikone, der „New Yorker“ sieht darin „ein unauslöschliches Porträt unserer Ära politischer Krisen und Konflikte“. 115 Tage später wird Donald Trump mit deutlicher Mehrheit zum 47. US-Präsidenten gewählt.