Die Vjosa: Wie einer der letzen großen Wildflüsse Europas gerettet wurde

Es ist keine Übertreibung, zu sagen, dass in dem kleinen Dörfchen Brataj im Südwesten Albaniens nichts, aber auch gar nichts los ist. Doch das wird sich sehr bald ändern, davon ist Qemal Malaj, seit 20 Jahren der Bürgermeister, überzeugt. Er hat mitangesehen, wie die Jungen allesamt abwanderten, um anderswo Arbeit zu finden, sodass heute nur noch etwa hundert Familien da sind, die als Hirten und Landwirte arbeiten. „Wenn es den Nationalpark einmal gibt, werden sie zurückkommen“, ist Malaj überzeugt.

Vor rund zehn Jahren bahnte sich ein Ereignis an, das Brataj für immer verändern könnte – bloß konnte niemand vorhersagen, wie es ausgehen würde. Rund um das Dorf von Bürgermeister Malaj entbrannte ein Kampf, der weit über die Grenzen Albaniens Schlagzeilen machte. Im Zentrum des Konflikts stand der Fluss, der sich seit jeher unweit von Brataj der Adria entgegenschlängelt: die Vjosa. Die Wasserkraftindustrie wurde auf das ungenutzte Potenzial des Flusses aufmerksam. Albanien ist eines der ärmsten Länder in Europa, geplagt von Stromausfällen und fehlenden Auslandsinvestitionen. Was spricht dagegen, saubere Energie aus Flüssen zu gewinnen, einer Ressource, von der es im gebirgigen Land genug gibt? Zumal in Zeiten des Klimawandels?

Diese Fragen allein macht diese Geschichte noch nicht besonders. Proteste gegen umstrittene Wasserkraftwerke gibt auch anderorts in Europa – an der Save in Slowenien, an der Mur in Österreich oder am Triftgletscher in der Schweiz. Auf dem Balkan, wo Tausende Kraftwerke in Planung sind, haben aufgebrachte Dorfbewohner Unternehmer mit Steinen beworfen und tagelang Bäche besetzt, bis die Polizei aufmarschiert ist.

Was also macht einen von Verbauung bedrohten Fluss in Albanien so einzigartig? Die Vjosa ist einer der letzten großen Wildflüsse, die es auf dem europäischen Kontinent noch gibt. Sie wurde nie begradigt oder verbaut und blieb ein ungeheuer schönes Stück Natur, was ihr einen entsprechenden Beinamen einbrachte: die Königin der Flüsse.