Drag-Shows: Das farbenfrohe Feindbild der FPÖ

Drag-Shows sind das jüngste Opfer der konservativen Politik der US-Republikaner – oder Zensur, wie es Betroffene sehen. Tennessee hat vor Kurzem als erster US-Bundesstaat Travestieshows aus der Öffentlichkeit verbannt; zumindest dort, wo auch Kinder Zutritt haben. 13 weitere Bundesstaaten planen ähnliche Gesetze. Und dieses Vorhaben ist nun auch Vorbild für die FPÖ in Wien. Der Wiener Partei-Chef Dominik Nepp warnte Anfang der Woche in einer Aussendung vor einem „Transgender-Irrsinn” und fordert ein Verbot von „kinderschädlichen” Drag-Veranstaltungen. Anlass für das lautstarke Verbot der FPÖ ist eine für April geplante Drag-Show in Wien, die auch für Kinder geeignet sein soll. Nepp hat sich laut eigenen Angaben von der Gesetzgebung der US-Bundesstaaten während eines Aufenthaltes in Washington D.C. inspirieren lassen.

Drag beschreibt das Verkleiden und (oft überzogene) Darstellen einer Person als das jeweils andere Geschlecht im Zusammenhang mit einer Show oder Performance. Meistens Mann-zu-Frau! Eine Dragqueen/ein Dragking nimmt in der Regel eine Rolle ein und gibt sich einen Künstlernamen – der Künstler kreiert eine Art Alter Ego. Dies ist nicht zu verwechseln mit Trans-Personen. (siehe unten) Der Travestie-Künstler hingegen schlüpft in verschiedene Frauenrollen, imitiert oder parodiert zum Beispiel prominente Persönlichkeiten. Anders als Trans-Personen schlüpfen sie nur zeitweise in die Frauenrolle, ohne ihr biologisches Geschlecht abzulehnen.

„Wir fürchten, dass Politiker dieses Gesetz missbrauchen, um Menschen und ihre subjektiven Meinungen zu zensieren", twitterte kurz darauf die Bürgerrechtsorganisation ACLU mit Sitz in New York City.

Dieser Kulturkampf richtet sich aber nicht nur gegen sexuelle, sondern auch gegen ethnische Minderheiten. Der neue Star der Republikaner und möglicher Präsidentschaftskandidat 2024, Ron DeSantis, führt diesen Kampf in die nächste Runde. Als Gouverneur von Florida ließ er das Schulfach African American Studies an Highschools verbieten. Ein Fach, in dem die Geschichte und die Kultur von Afroamerikanerinnen und -amerikanern aufgearbeitet wird. Außerdem soll das Lehrpersonal verpflichtende Schulungen darüber absolvieren, welches Unterrichtsmaterial verwendet werden soll. Diese Fortbildungen zielen darauf ab, Schülerinnen und Schülern Bücher über Rassismus und LGBTIQ+-Themen vorzuenthalten, in denen es um sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität geht. Ron DeSantis ist auf Kreuzzug gegen eine aus seiner Sicht „linksextreme Bildungselite, die Amerikas Jugend verdirbt”.

Ob Corona, Abtreibung, Rassismus oder sexuelle Aufklärung: In den USA sind Schulbehörden zum Brennpunkt der gesellschaftspolitischen Debatten geworden. An vielen amerikanischen Schulen tobt ein Kulturkampf um Lehrpläne. Konservative Eltern und Politiker führen einen Feldzug gegen angeblich unpatriotische Inhalte. Der Unterricht von Lehrerinnen und Lehrer werden wird mitgeschnitten und wegen ihrer Inhalte öffentlich angeprangert. „Schulen sind Orte gesellschaftlicher Debatten, daher lässt es sich kaum vermeiden, dass sich dort Interessengruppen engagieren”, sagt der Politologe Kenneth Wong von der Brown University gegenüber der Deutschen Presseagentur: „Aber die Kapitol-Attacke hat den Ton verändert – und für viele drastischeres Verhalten legitimiert.”

In den vergangenen Jahren äußerte sich immer häufiger in physischer Gewalt gegen Betroffene. Die Angriffe auf Drag-Shows in den USA nahmen in den vergangenen Jahren zu. 2022 kam es zu mehr als 140 Übergriffen – teilweise mit Schusswaffen, vor allem in den traditionell konservativen Bundesstaaten Texas und North Carolina. Dies geht aus einem Bericht der Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) hervor. Die Täter sind oft Anhänger extremer Gruppen wie die "Proud Boys, die "Patriot Front" oder lokale Anhänger der sogenannten "White Supremacists".

Es gibt allerdings auch einige Republikaner, die Drag-Shows in Schutz nehmen. Die konservative TV-Kommentatorin und politische Strategin Ana Navarro präsentierte sich kürzlich im rosa Hemd mit Federboa und hielt in ihrem Heimatbundesstaat Florida eine leidenschaftliche Rede für Travestie und gegen Waffenhändler. 2Weißt du, was kleine Kinder tötet? Waffen töten kleine Kinder. Und ihr könnt euch um kleine Kinder und ihre Sicherheit kümmern, Waffen einschränken und die verdammten Drag-Queens in Ruhe lassen."