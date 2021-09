Eine Familie hinter Mauern

Als Hauptverdächtige gelten: der vorbestrafte Osman Z (als mutmaßlicher Anführer der Bande), Hadi Z. (als Bruder des Anführers), ihre Schwester (als mutmaßliche Verwerterin des Diebesguts), Rene K. (als mutmaßlicher Handlanger) und Anatoli N. (als ein weiterer mutmaßlicher Handlanger). Den Gesamtwert der Beute beziffern die Ermittler auf 400.000 Euro. Obwohl dem deutschen Rene K. und dem Deutschrussen Anatoli N. viele Straftaten vorgeworfen werden, steht der Clan-Charakter im Vorder-grund der Ermittlungen: Der Staat gegen die Familie Z., so könnte auch die Überschrift dieser Geschichte lauten.

Die von den Sicherheitsbehörden zusammengetragene Liste der Straftaten ist lang: In der Nacht vom 3. auf den 4. Juli 2019 sollen Mitglieder der Bande in einen Bettenladen in Paderborn eingebrochen sein, dort einen Kaffeevollautomaten, eine Digitalkamera und 1000 Euro entwendet haben. Einen Monat später sollen sie in einem anderen Bettengeschäft in Osnabrück 13.655 Euro in bar gestohlen haben. Nach einem Einbruch in einen Backshop in Steinfeld (Oldenburg) fehlten 1280 Euro in der Kasse und drei Flaschen Sputnik-Korn. Der schwerwiegendste Fall: Einer Rentnerin, die kurz vorher in Braunschweig 50.150 Euro bei einer Bank abgehoben hatte, wurde Ende März 2020 die Tasche aus ihrem Auto entwendet.

„Jeder Mensch baut mal Scheiße“, sagt Hadi Z.s Schwester. „Aber wir werden halt anders behandelt. Wir dürfen nichts im Leben, und die Polizei wirft uns so viele Sachen vor, die wir nicht getan haben.“ Aus der Sicht der Familie gehe es nicht darum, was die Brüder gemacht haben oder nicht. „Die Deutschen wollen uns einfach fertigmachen. Sie hassen uns. Sie führen Krieg gegen uns. Das ist so unfair“, sagt die Schwester.

Sind ihre Brüder also komplett unschuldige Engel? So versucht es die Schwester erst gar nicht darzustellen. Im Zuge der Razzia finden Beamte den Kaffeevollautomaten, der zuvor im Paderborner Bettenladen entwendet wurde. Für die Ermittler ein voller Erfolg. Osman und Hadi Z., Rene K. und Anatoli N. kommen in Untersuchungshaft. Es stellt sich für die Familie eine Frage, die einige Menschen in Niedersachsen und Deutschland provozieren könnte: die nach der Verhältnismäßigkeit. „Selbst die israelischen Soldaten haben uns im Krieg mit Respekt und Menschlichkeit behandelt“, sagt Hadscha Z. Dann platzt es aus ihr heraus: „Mein Sohn Hadi sitzt zu Unrecht im Gefängnis.“