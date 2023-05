Erneut Tausende bei Protest gegen Gewalt in Belgrad

Tausende Kundgebungsteilnehmer haben sich am Samstag in Belgrad beim bereits vierten Protest "Serbien gegen Gewalt" eingefunden. Dieser wurde erneut - wie schon in der Vergangenheit - von fünf proeuropäischen Oppositionsparteien organisiert.

Auch wenn Präsident Aleksandar Vucic bei der Kundgebung seiner Anhänger am Freitagabend der Opposition einen Dialog angeboten hatte, um offene Fragen zu lösen, waren die ersten Reaktionen aus den Oppositionsreihen eher zurückhaltend. Die Behörden sollen zuerst die bereits beim ersten Protest gegen Gewalt am 9. Mai formulierten Forderungen erfüllen, danach könne man über Weiteres reden, hieß es.