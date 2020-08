Explosion in Beirut: Apokalypse und Hoffnung

Die Kamera schwenkt durch eine verwüstete Wohnung, die Fenster sind zerborsten, Bilder liegen am Boden, die Terrasse ist voller Schutt und Asche. Nur ein Klavier scheint von der gewaltigen Explosion, die am Dienstag dieser Woche die libanesische Metropole Beirut erschüttert hat, unversehrt geblieben zu sein. Inmitten der Zerstörung beginnt eine ältere Dame auf dem Klavier zu spielen – als wäre alles noch in Ordnung. „Es ist ein Moment des Friedens“, meint die Schwiegertochter der 79-Jährigen, die das Video in den sozialen Medien veröffentlicht hat.