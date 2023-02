“Fliegende TicTacs”: Was hinter den Ballons in Nordamerika steckt

Laut Völkerrechtsexperte Ralph Janik ist diese Frage nicht so leicht zu beantworten. Jedes Land regelt dies individuell. “Zur Orientierung hilft eine allgemeine, aber rechtlich nicht bindende Grenze, die sogenannte Kármán-Linie in einer Höhe von ca. 100 Kilometern. Die USA behalten sich aber einseitig das Recht vor, in welcher Höhe ihr Staatsgebiet endet. Ab 80 Kilometern gilt man in den USA übrigens als Astronaut, alles darunter ist so gesehen jedenfalls US-amerikanisches Staatsgebiet.” Diese Grenze sei aber dynamisch definiert und richte sich nach technischem Fortschritt, so Janik. “Je höher die Objekte fliegen können und je besser die Aufnahmequalität von Kameras wird, desto eher muss diese Grenze nach oben korrigiert werden”.