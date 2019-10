Die Fotos der Woche

Kalash Girls überreichen dem britischen Prinzen William (C), Herzog von Cambridge und seiner Frau Catherine (4L), Herzogin von Cambridge, während ihres Besuchs im Bumburate Valley im pakistanischen nördlichen Chitral District traditionelle Hüte. Prinz William und seine Frau Kate flogen am 16. Oktober in die Nähe der afghanischen Grenze, um einen abgelegenen Hindu-Kush-Gletscher zu besuchen, nachdem sie einen Morgen damit verbracht hatten, gefiederte traditionelle Kappen und luxuriöse Schals im gebirgigen Norden Pakistans auszuprobieren.