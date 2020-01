Die Fotos der Woche: Jean Paul Gaultier, Beirut und brennende Reifen

Der französische Designer Jean Paul Gaultier (C) feiert am Ende seiner Modenschau der Haute Couture-Kollektion für Damen im Frühjahr/Sommer 2020 mit Models eine typisch spektakuläre Show in Paris. Der Einzelgänger-Schöpfer verblüffte die Fans, als er ankündigte, dass die Haute Couture-Show in einem Theater in der französischen Hauptstadt seine letzte sein würde.