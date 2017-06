Jeremy Corbyn (Labour) und Theresa May (Tories)

Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen wird heute in Großbritannien ein neues Parlament gewählt. Der Ausgang der Wahl wird mitentscheiden, wie Großbritannien sich von der EU trennen wird.

Die Briten wählen heute vorzeitig ein neues Parlament. Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen kann in mehr als 40.000 Wahllokalen in England, Schottland, Wales und Nordirland gewählt werden. Nach dem Terroranschlag auf der London Bridge mit mehreren Toten am Samstag befindet sich besonders die Hauptstadt unter erhöhter Polizeibeobachtung.

Premierministerin Theresa May möchte mit der vorgezogenen Unterhauswahl eine größere Mehrheit für ihre Tories und damit mehr Rückendeckung für die Verhandlungen mit Brüssel über einen EU-Austritt (Brexit) bekommen.

Der Labour-Chef Jeremy Corbyn spricht vor allem junge Menschen an. Er will die Kluft zwischen Arm und Reich verringern, die Bahn verstaatlichen und das Gesundheitssystem sanieren. Kritiker betrachten ihn aber als führungsschwach.

May will Großbritannien aus der EU und auch aus dem Europäischen Binnenmarkt führen. Die Gespräche mit Brüssel beginnen am 19. Juni. Die 60-Jährige droht mit einem Scheitern der Verhandlungen: Kein Deal sei besser als ein schlechter. Der Ausgang der Wahl wird mitentscheiden, wie gütlich sich Großbritannien nach mehr als 40 Jahren von der Staatengemeinschaft trennt.

Abschlussumfrage lässt May auf größere Mehrheit hoffen

May kann einer Abschlussumfrage zufolge bei der Wahl am Donnerstag auf eine etwas größere Mehrheit ihrer Konservativen Partei hoffen. Der Ipsos-MORI-Befragung zufolge wollten 44 Prozent für die Tories stimmen, ein Prozentpunkt weniger als noch am Freitag. Labour fällt zugleich vier Punkte auf 36 Prozent ab, wie aus der Umfrage für den Londoner "Evening Standard" vom Wahltag hervorgeht.

Auch eine Reihe von Umfragen, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, deuteten auf einen Ausbau der Mehrheit Mays hin. Von den sechs am Mittwoch veröffentlichten Erhebungen sagten die meisten voraus, dass die Tories auf deutlich mehr als die derzeitige Mehrheit von 17 Sitzen im Parlament setzen können.

Die fünf wichtigsten Politiker bei der Wahl:

THERESA MAY: Einmal Premierministerin sein - darauf hat Theresa May seit Jahren hingearbeitet. Nicht selten wird die Konservative wegen ihres kühlen Auftretens und ihres starken Willens mit ihrer einzigen weiblichen Vorgängerin im Amt, der "Eisernen Lady" Margaret Thatcher, verglichen. Doch der Vergleich hinkt: Wie verletzlich sie sein kann, zeigt die Pfarrerstochter manchmal für Sekunden in den raren privaten Interviews, etwa wenn es um den frühen Tod ihrer Eltern geht.

JEREMY CORBYN: Der 68-jährige Labour-Chef Jeremy Corbyn ist ein Meister der Polarisierung. Die einen verehren den Alt-Linken mit dem ausgeprägten Sinn für soziale Gerechtigkeit wie einen Guru. Er bescherte der Arbeiterpartei einen enormen Mitgliederzuwachs. Die anderen sehen in ihm nur einen Sturkopf, der sich nicht stark genug gegen den Brexit gestellt hat und dadurch viele Wähler verprellte. Umfragen zeigen, dass ihm nur eine kleine Minderheit der Briten das Amt des Premierministers zutraut.

TIM FARRON: Die Liberaldemokraten sind immer gegen den Brexit gewesen. Sie haben stets ihren Kurs beibehalten, ebenso wie ihr Chef Tim Farron (47). Schon mit 16 Jahren ist er in die Partei eingetreten. Seit 2005 sitzt er im Parlament, 2015 wurde er zum Chef der Liberaldemokraten gewählt. Aufsehen erregte Farron, als er mit einigen anderen Abgeordneten gegen ein geplantes Gesetz zur Erhöhung der Studiengebühren und damit gegen die Parteilinie stimmte.

NICOLA STURGEON: Die kämpferische Chefin der Regionalregierung in Edinburgh, Nicola Sturgeon, wird augenzwinkernd als "Königin von Schottland" bezeichnet. Schon als Jugendliche trat sie in die Schottische Nationalpartei (SNP) ein, deren Ziel die Unabhängigkeit des Landesteils von Großbritannien ist. Sie mischt kräftig im Wahlkampf für das Londoner Parlament mit, obwohl sie selbst nicht zur Wahl steht. Die Mehrheit der Schotten ist gegen den Brexit und will im Europäischen Binnenmarkt bleiben. Sturgeon liegt im Clinch mit Premierministerin May und hat ein neues Unabhängigkeitsreferendum angekündigt.

PAUL NUTTALL: Eigentlich sollte Paul Nuttall die zerstrittene, EU-feindliche UK Independence Party (UKIP) wieder auf Kurs bringen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Dem 40-Jährigen gelang es bei einer Nachwahl nicht, einen Sitz im Parlament zu erobern - und das ausgerechnet in der Brexit-Hochburg Stoke-on-Trent. Dann kollabierte seine Partei nahezu bei den Kommunalwahlen. Der einzige UKIP-Abgeordnete im Parlament gab auch noch sein Mandat auf. Kurzum: Die Rechtspopulisten kämpfen mittlerweile ums Überleben.