Harsche NEOS-Kritik: Iranische Nuklear-Firma bei Kongress in Wien

„Wir freuen uns, Sie in Wien zu treffen! Lassen Sie sich das nicht entgehen!“ Mit diesen – von profil ins Deutsche übersetzten – Worten bewirbt das iranische Unternehmen „Pars Isotope“ via Kurznachrichtendienst „X“ (vormals Twitter) seinen bevorstehenden Auftritt bei einem Kongress in Wien. Warum das mancherorts für heftiges Stirnrunzeln sorgt: Pars Isotope steht seit geraumer Zeit auf der Sanktionsliste der USA. Das allein mag aus europäischer Sicht rechtlich keine entscheidende Rolle spielen. Ganz grundsätzlich betrachtet, handelt sich allerdings um ein Unternehmen, das im Nuklearbereich tätig ist – und aus einem Land kommt, dessen brutales Regime seit Jahren an Atomwaffen bastelt.

Anlass für den umstrittenen Österreich-Besuch der iranischen Firma ist ein Nuklearmedizin-Kongress der in Wien beheimateten „European Association of Nuclear Medicine“ (EANM). Bei der EANM handelt es sich um eine europäische Dachorganisation für nationale Vereinigungen, Wissenschaftler und Mediziner aus dem nuklearmedizinischen Bereich. Eigenen Angaben zufolge strömen jährlich mehr als 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu dem mehrtägigen Event. Der diesjährige Kongress geht ab Samstag im Wiener „Austria Center“ über die Bühne.